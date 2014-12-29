香港确认今冬首例人感染H7N9禽流感病例

路透香港12月28日 - 香港政府称，香港一名女子感染H7N9禽流感病毒，生命垂危。这是今冬香港确认的首例禽流感病例。

港府周六发表声明称，这名68岁的女子12月19日患病，周四入院。

港府将这例病例列为传入病例，因这名女子之前曾前往深圳龙岗区。2013年深圳龙岗区曾出现首例人感染H7N9禽流感病例。

港府称，这名女子在深圳的时候曾吃过鸡，但没有接触过活禽。

港府正在努力追寻这名女子的朋友，禽流感病毒来源尚未确定。

中国大陆去年报告出现首例人感染H7N9禽流感病例后，该病毒曾传入香港，造成3人死亡。

路透未能联系到香港食物环境卫生署官员对此置评。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。