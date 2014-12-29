香港确认今冬首例人感染H7N9禽流感病例

中国严重关切朝鲜有关导弹试射及核战争的言论
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
路透香港12月28日 - 香港政府称，香港一名女子感染H7N9禽流感病毒，生命垂危。这是今冬香港确认的首例禽流感病例。
港府周六发表声明称，这名68岁的女子12月19日患病，周四入院。
港府将这例病例列为传入病例，因这名女子之前曾前往深圳龙岗区。2013年深圳龙岗区曾出现首例人感染H7N9禽流感病例。
港府称，这名女子在深圳的时候曾吃过鸡，但没有接触过活禽。
港府正在努力追寻这名女子的朋友，禽流感病毒来源尚未确定。
中国大陆去年报告出现首例人感染H7N9禽流感病例后，该病毒曾传入香港，造成3人死亡。
路透未能联系到香港食物环境卫生署官员对此置评。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
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路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。