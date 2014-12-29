香港确认今冬首例人感染H7N9禽流感病例

香港政府称，香港一名女子感染H7N9禽流感病毒，生命垂危。这是今冬香港确认的首例禽流感病例。港府将这例病例列为传入病例，因这名女子之前曾前往深圳龙岗区。港府称，这名女子在深圳的时候曾吃过鸡，但没有接触过活禽。路透