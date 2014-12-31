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时事要闻 | 2014年 12月 31日 星期三 14:48 BJT

香港扑杀1.5万只活鸡 暂停内地活鸡供港

路透香港12月31日 - 香港周三扑杀15,000只活鸡，批发市场将停止运作21天，作全面消毒，期间内地供港活鸡亦暂停。

此前，一批来自广东省惠州的活鸡有部分样本经H7N9禽流感病毒检测呈阳性。

香港渔农自然护理署扑杀长沙湾批发市场内1.5万只活鸡。

香港食物及卫生局局长高永文称，食物及卫生局将巡视本地所有注册活家禽养殖场，并增加采样测试，确保本地养殖场的鸡没有受到病毒感染，才会送往零售店。

香港周末确认香港今年入冬以来首宗禽流感病例，患者是一名女性。她近期到过深圳，并在深圳吃过鸡。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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