版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 22:43 BJT

标题新闻：以色列报导在北部Hazafon区的一个火鸡养殖场发现高致病性H5N1禽流感病例-OIE

OIE：世界动物卫生组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐