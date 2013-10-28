特写：禽流感病毒变异研究引争议 利大还是弊大？

记者 Kate Kelland

路透荷兰鹿特丹10月23日 - 荷兰一群科学家藏身在一个最高安全级别的实验室中，试图制造出变异的流感病毒，为可能迎来的全球致命疫情作准备，但这项工作颇具危险性。

这种改变病原体、使其比现有病毒更致命的想法，引发了巨大争议，因人们担心这种病毒传播出去，或落入心怀叵测的人手中。

但随着中国新增H7N9禽流感病例，参与相关研究的科学家Ron Fouchier和Ab Osterhaus表示，此项基因变异研究利大于弊。

他们表示，实验的目的是探究H7N9产生抗药性的可能性，并判断什么样的基因变化会增强其传播能力，因此可能有助于阻止禽流感疫情爆发。

譬如适时推出新的疫苗、或找到其它针对该病毒株基因的治疗方案，都是可能的解决方法。

Osterhaus是荷兰一家实验室的负责人，而该实验室将牵头开展一些H7N9基因变异研究工作。Osterhaus说：“我们在为即将出现的情况做准备。如果H7N9变得易于在人际传播，确实，死亡率可能比现在要低一些，但我们要面对的可能是数百万人死亡。”

“关键问题是，这些病毒怎样会变得易于传播？”

截至目前，中国大陆和台湾共报告136例人感染H7N9禽流感病例，其中45人死亡，死亡率约30%。

科学家Fouchier已进行针对H5N1禽流感病毒的“功能获得性”实验。他表示，必须加快H7N9病毒研究，因一旦H7N9禽流感病毒具备了容易在人际传播的能力，则发生严重疫情的风险将激增。

然而，迄今这些科学家对禽流感基因的研究，并未获得国际知名病毒学家的认同，而是常常招致关于将科学私利置于安全之上的批评。

约翰·霍普金斯大学医学院的医学和生物统计学教授Steven Salzberg指控前述科学家“肆无忌惮”，称Fouchier对于此项研究益处的认识非常糊涂，称此项研究的益处微乎其微。

他对路透记者说：“对病原体进行‘功能获得性’研究的想法是非常、非常危险的。”

Fouchier多年来一直在欧美各地阐述他对H5N1进行“功能获得性”研究并发布研究结果的理由，这令美国国家生物安全科学顾问委员会（NSABB）感到震惊，甚至寻求禁止相关研究出版。

NSABB称称，担心关于此项研究的细节会落入坏人手中，被用于生物恐怖活动。

此类研究活动经历了一年的暂停，期间世界卫生组织、美国安全顾问以及流感研究人员探讨了如何确保最严密的安全控制。

此后世界卫生组织表示对安全控制感到满意，且美国研究出资方基本认可，Fouchier和其他22名科学家8月时宣布解除暂停，荷兰的研究团队表示是时候继续推进了。

Osterhaus说：“最简单的选择，就是退回来说‘好吧，我们不再碰这个了’。但这样是不对的。作为科学家，对公众负有责任。如果能防止发生一场大流行病，能拯救数百万的生命。”（完）

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