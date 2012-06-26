科学家警示禽流感在人类间传播风险

资料图片显示，明斯克工作人员给一只鹅注射禽流感疫苗。科学家称，目前人类尚未看到可轻易在人与人之间传播、并引发全球疫情的致命禽流感病毒，但未来并非没有这样的可能。 REUTERS/Vasily Fedosenko

路透伦敦6月21日电---科学家称，目前人类尚未看到可轻易在人与人之间传播、并引发全球疫情的致命禽流感病毒，但未来并非没有这样的可能。

科学家经过对15年禽流感病毒的研究後指出，一些病毒株已发生一些变异，这是变身为引发人类重大疫情病毒的必要条件。

英国剑桥大学史密斯（Derek Smith）是此项研究负责人。他告诉记者：“余下的变异在一个人类宿主体内就可能完成，这样的话，病毒将演变成非常严重的威胁。”

当前禽流感病毒H5N1可以在禽类之间传播，也可以由禽类传播至人类，但尚未在人类之间传播。而一旦由禽类传播至人类，往往就是致命的。

之前美国和欧洲研究人员的两项研究发现，可能只需五种变异，H5N1就能在哺乳动物之间通过空气传播，包括人与人之间传播。

他们的实验颇受争议，因为他们在实验室条件下制造出变异的病毒株。

但直到目前，科学家还不能肯定，在自然条件下是否会产生同样的变异。

而与史密斯共同进行最新研究的罗塞尔（Colin Russell）给出了肯定的答案。

他告诉记者：“有了两种变异的病毒在禽类间已经很常见，这意味着病毒可能仅需在人体内再进行三种变异，就可以在空气中传播了。”

到目前为止，H5N1病毒感染了数以千万计的禽类，人类感染病例606人，其中357人死亡，这些感染者主要是与禽类有近距离接触的。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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