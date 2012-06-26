科学家警示禽流感在人类间传播风险

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦6月21日电---科学家称，目前人类尚未看到可轻易在人与人之间传播、并引发全球疫情的致命禽流感病毒，但未来并非没有这样的可能。
科学家经过对15年禽流感病毒的研究後指出，一些病毒株已发生一些变异，这是变身为引发人类重大疫情病毒的必要条件。
英国剑桥大学史密斯（Derek Smith）是此项研究负责人。他告诉记者：“余下的变异在一个人类宿主体内就可能完成，这样的话，病毒将演变成非常严重的威胁。”
当前禽流感病毒H5N1可以在禽类之间传播，也可以由禽类传播至人类，但尚未在人类之间传播。而一旦由禽类传播至人类，往往就是致命的。
之前美国和欧洲研究人员的两项研究发现，可能只需五种变异，H5N1就能在哺乳动物之间通过空气传播，包括人与人之间传播。
他们的实验颇受争议，因为他们在实验室条件下制造出变异的病毒株。
但直到目前，科学家还不能肯定，在自然条件下是否会产生同样的变异。
而与史密斯共同进行最新研究的罗塞尔（Colin Russell）给出了肯定的答案。
他告诉记者：“有了两种变异的病毒在禽类间已经很常见，这意味着病毒可能仅需在人体内再进行三种变异，就可以在空气中传播了。”
到目前为止，H5N1病毒感染了数以千万计的禽类，人类感染病例606人，其中357人死亡，这些感染者主要是与禽类有近距离接触的。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。