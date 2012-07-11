分析：接种禽流感疫苗或许短期无望

一周焦点：希腊债务又现危机 但这次情况有所不同
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
路透伦敦7月11日电（记者 Kate Kelland/Ben Hirschler）---现在屠宰数十万鸡鸭以防止禽流感爆发的消息很少受到媒体关注，不过随着禽流感病毒继续席卷全球，这种事件令人担忧。
随着科学家进一步深入地了解H5N1禽流感病毒，他们发现该病毒只需再进行三种变异，就可对人类致命，令如何保护人类的辩论更为紧迫。
2009年，H1N1猪流感病毒肆虐全球时，疫苗在数月後才出现，且数量只够供应全球五分之一的人口。
专家称，下一次我们需要采取新的方法。
目前的探讨集中在“疫情发生前接种预防”--提前数年使人类对尚未爆发的流感免疫，而不是在新的疫情爆发後匆忙创造疫苗。
“即使生产科技改善，仍是在追赶病毒，”英国免疫工作负责人David Salisbury表示。
“本质问题是目前的产量永远不会解决问题。总要在出现一或两轮感染後才能获得足够数量的疫苗采取大的行动……如果希望走在病毒前面，必须改变策略。”
科学家和疫苗生产商已经生产出了H5N1禽流感疫苗，美国和欧洲等一些富裕国家已经进行了一定量的储备。
制药企业也在增加禽流感疫苗产能上进行了大笔投资，部分是由於当初H1N1病毒的肆虐，也出於对世界卫生组织作出更好准备号召的响应。
年度流感疫苗接种项目近几年也获得了促进，很多发达国家以及一些发展中国家进行季度性宣传，存在让很多人获得免疫的机制。
那麽为什麽不将这些因素都整合起来，对潜在的受感染者进行预防性免疫注射呢？
这可能增强数百万人对禽流感的免疫力。1918-1919年的西班牙流感爆发导致全球约2,000-5,000万人死亡。
外界普遍认为，上次的流感疫情只是弱毒株引发，世界卫生组织、药企和政府被指责夸大威胁。
不过上个月一项研究显示，死亡人数仍可能多达58万，远高於实验室确认的18,500。
如果H5N1禽流感变异感染人类，情况可能完全不同。目前H5N1还不能轻易从禽类转移到人体，不过人类如若感染，死亡的机率约达60%。
世界卫生组织流行病医务官Nikki Shindo称，从理论上来说，疫情爆发前接种疫苗是“很好的主意”。
Shindo与其他专家认为，使免疫系统做好准备，或能让感染流感病毒者的病痛大大减轻，从而令入院人数减少，降低死亡率，甚至可能使病毒的传播速度减缓。
然而将这一想法付诸实施则是另外一回事。眼下对政府来说，花费很大代价进行接种的兴趣有限。
而这似乎可以理解，在还未到来的健康事件上花钱，在政治上很棘手，特别是在财政紧缩的年代。
德意志银行医药业分析师Mark Clark称：“我觉得，眼下世界还不会为这些事情花钱。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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