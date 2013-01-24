科学家宣布将重启H5N1型禽流感病毒研究

路透伦敦1月23日（记者 Kate Kelland） - 世界各地的科学家周三宣布，将重启关于H5N1型高致病性禽流感病毒的研究。该研究曾因引发国际生物安全担忧而暂停。

科学家们称，对于该病毒的研究有风险但很重要。他们表示，相关工作将只在同意他们进行的国家的最安全地点开展。

这将令荷兰和其他地方的一些主要实验室重新开始相关研究，但美国及美国提供资金支持的研究中心还需等待进一步的安全规范出台后，才能重启相关工作。

一年前，由于担心如何制作病毒的信息被用于生物恐怖主义活动，科学家们主动停止了关于H5N1型禽流感病毒的研究。

流感专家称，他们意识到了这样的担忧，也作出努力予以平息，如今是推进这项工作的时候了。他们指出，相关研究对深入了解H5N1型禽流感病毒十分重要。许多人担心，这样的研究有一天可能会带来致命性的流感大流行。

“我们想让人们在H5N1型病毒引发大流感时能有更好的准备，”禽流感病毒研究专家、东京大学的Yoshihiro Kawaoka说。

40位来自世界各地的流感研究人员在《自然》和《科学》杂志上发表公开信称：“与任何传染性病原体研究工作一样，这项研究也不是没有风险。”

“但是，由于自然界中仍存在H5N1型禽流感病毒在哺乳动物间传播的风险，这项工作带来的益处将超过其带有的风险。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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