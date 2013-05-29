研究发现H7N9禽流感病毒对达菲产生抗药性

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月28日（记者 Ben Hirschler） - 科学研究首次发现H7N9禽流感病毒对抗流感药物达菲（Tamiflu）产生了抗药性，科学家称这种情况“令人担忧”。
来自上海和香港的医生对14名H7N9禽流感患者的研究发现，达菲对其中三名患者不起作用。达菲是罗氏制药（Roche）产品，是目前公认的对禽流感最有效的药物之一。
其中一名患者对达菲出现抗药性是由于基因变异，而基因变异似乎是在患者感染H7N9病毒后产生的，这很可能是用达菲治疗的结果，科学家因此担心治疗过程可能导致H7N9病毒产生抗药性。
“病毒似乎轻易就对抗病毒药物产生了抗药性，这令人担心，必须加以密切监测，在制定未来病毒大流行应对计划时也要考虑到这点，”研究人员周二在发表在《柳叶刀》杂志上的文章中说道。
之前曾有基因研究提出过H7N9抗药性隐忧，但临床抗药性记录还是首次。
此项研究涵盖的14名患者中，多数服用达菲后咽拭子检测发现病毒数量减少，临床症状也迅速缓解。但其中三名患者在服用达菲后，咽拭子检测发现病毒数量无变化，病情严重。
罗氏制药发言人称，从全球范围看，对达菲产生抗药性的比率仍低，但罗氏制药认真对待该问题，正与卫生部门协作监测。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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