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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:57 BJT

全球金融：全球金融系统委员会认为不会出现抵押品短缺局面

路透伦敦5月27日 - 金融行业警告称，由于交易与银行相关规定更加严格，将会出现抵押品短缺的情况。不过一个由央行官员组成的委员会周一在报告中表示，这一警告毫无根据。

为了使衍生品交易更加安全，一系列改革促使诸如高质量公债等支撑衍生品交易的抵押品需求大幅增长。

国际互换与衍生品协会(ISDA)称，衍生品交易可能需要多达10万亿(兆)美元的初始保证金，但全球金融系统委员会在报告中对此表示质疑。

该委员会报告称，“现有的估算表明，由于流动性监管以及场外衍生品交易改革的共同影响，未来数年的新增抵押品需求可能在4万亿美元左右。”

“因此，对于高质量资产绝对短缺的担忧看来是站不住脚的，”该委员会还补充道，2012年用作抵押品的此类资产供应量约为48万亿到53万亿美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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