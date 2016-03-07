焦点：金融市场正在对央行的“治愈能力”失去信心--BIS

图为英国伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦3月6日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，年初开始的金融市场动荡表明，市场正在对央行的“治愈能力”失去信心。该机构同时也对负利率和新兴经济体的问题表达了关切。

BIS总部设在瑞士，是一家致力于促进央行间协作、谋求货币与金融稳定的国际机构。该机构认为，近期对于中国经济、石油和大宗商品价格以及欧洲部分银行的担忧不断浮现，同时正赶上全球经济发生根本性的变化。

国际市场上银行间贷款呈现两年来首次萎缩，以美元举债用于推动新兴市场的成长，这种做法已经逐步停止，原因在于美元升值，因此就连美国企业也急于改用欧元借债。

与此同时，全球经济成长依然受抑，债务总额继续攀升，负利率政策在欧洲多数地区以及日本实行，暗示一些主要央行用于平息市场动荡的手段已经快要用尽，可能让全球经济面临威胁。

“最近的这场波动让人清楚意识到，央行在危机后很长时间内一直不堪重负，”BIS货币暨经济部门主管Claudio Borio在今年首份季度报告中这样说道。

“市场人士已经注意到这些。他们对央行治愈能力的信心在不断下滑，这可能是头一次。决策者最好也对此给予注意。”

这些评论恰与外界担忧负利率可能带来副作用的疑虑相互一致；负利率实际等同于对商业银行多余的现金收取费用。

BIS报告研究了瑞典、丹麦、瑞士、日本及欧洲央行推行负利率的各种方式。各界预计欧洲央行周四将把现已为负值的存款利率进一步下调。

**连锁效应**

从瑞士的证据看来，银行业者并未对客户存款实施负利率，反倒调高抵押贷款等贷款成本以抑制损失。

“倘若负政策利率并未推行至对家庭及企业的放款利率，大体即无意义可言。”

“另一方面，倘若负政策利率推行至对企业及家庭放款利率，除非存款也实施负利率，否则将对银行获利能力造成连锁效应；而若实行负存款利率，将令人质疑散户存款基础的稳定性。”

这份报告亦聚焦于欧洲央行利率位于谷底的另一个副作用。

欧元区以外企业发行的欧元计价债券以每年15%的速度增长。如果这些企业没有进行汇率风险对冲，这相当于大举押注欧元将保持疲软。

欧元计价债券在美国企业中变得非常受欢迎，举例来说，这类债券还在美国有了自己的名字--“反向杨基”(reverse yankee)。第四季欧元计价债券占到美国非金融企业债券发行总额的48%。

在新兴市场，继去年新兴市场大跌导致本币贬值，从而提高了政府和企业的借贷成本之后，美元计价债券发行量持续六年的增长势头开始停顿。

去年第三季跨国银行在新兴市场的放贷减少了6%，而第四季未偿还国际债务证券(债券及其他类型的贷款)则减少了470亿美元，创三年来最大降幅。

“这种情况是在(新兴市场)国内金融周期进入成熟期或开始逆转之际发生的，”Borio说。

“这就像是频率不同的两列波叠加在一起，形成了一列更大且更具破坏性的波。”(完)