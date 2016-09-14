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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 17:29 BJT

全球金融：各国央行应学会接受长期低通胀--BIS

“这样的政策不需要改变央行的职责...但可能需要在履行这些职责时至少做出微调，包括实现通胀率目标的时间。”

Borio称，当前全球化和科技进步使通胀率保持在低位，持续实施刺激政策，可能造成债务难以或不可能偿还的状况，即“债务陷阱”。

“债务陷阱，如果不给经济造成破坏，则给升息造成威胁，或增加升息的难度，”他说。“资产型衰退和顽固的通胀趋缓相结合，将是有害的。”

他提醒说，他并不是在暗示这种情况体现了当前的状况，但这种假设值得给予更多重视。(完)

(编译 王琛/李春喜; 审校 王丽鑫/汪红英)

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