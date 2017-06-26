焦点：国际清算银行称各国央行应推进收紧政策进程

路透伦敦6月25日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，全球主要央行应推进加息进程，并认为期间必须协调金融市场的一些波动。

BIS在其年度报告中称，全球经济在过去一年信心大幅改善后，增长可能很快恢复长期平均水准。这份报告是该行数年来立场最乐观的年度报告之一。

尽管由于负债水平较高、生产率增长缓慢、政策火力减弱，因此仍面临一些风险，但BIS称，决策者应趁着经济前景改善及其对通胀影响很小，加速“撤出”量化宽松计划和结束创纪录低位的利率。

BIS称，新科技和工作实践可能会压制通胀，不过如果失业率继续下降，则应带动(通胀的)正常化趋势。

“由于我们现在要开始撤出已实施很长时间的极宽松货币政策，因此无论我们做什么，都必须谨慎行事，”BIS经济顾问兼研究主管申铉松对路透表示。

**坚持路线**

“如果太晚退出，那么完成退出的难度会大得多。即便路上会有一些短期障碍，坚持路线并启动正常化进程也更为可取。”

申铉松补充称，清除所有这些障碍“如果不是不可能”，也将是“非常困难的”。

央行的良好沟通将非常重要，但更为重要的是央行需要强大到足以应对任何动荡。

BIS认为中期内全球前景面临四大风险。

首先是通胀突然上升，这将迫使利率上升并打击增长；二是与金融周期紧缩阶段相关的金融压力；三是保护主义抬头；四是投资增长不能抵消消费走软的影响。

第一个风险至少暂时还不太可能出现，申铉松称，主要经济体增长加速之际通胀和薪资增长却如此低迷，这点令BIS和其他机构一样感到意外。

因此，对于央行而言，问题在于新技术和工作实践是否从根本上改变了经济模型中的投入因素，以及是否还应该如此看重将通胀维持在一定水平--欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)等央行的目标通胀率在2%附近。

“通胀肯定不是唯一一个重要的变量...我们应该至少要同时关注金融市场状况，”申铉松说。

从关注通胀扩展至关注金融市场状况，可能需要全球大部分地区发生思维转变，并可能加速升息周期。

当美联储在10多年前启动升息时，该央行用了两年的时间将指标利率从1%上调至5%，在17次政策会议上连续升息。而在当前升息周期，美联储在18个月的时间内仅将利率上调了1个百分点。

**保护主义**

BIS的报告还称，有关通胀形势不够明晰，也使得判断升息周期还有多长的难度明显加大。

“因此在实际操作中，各家央行别无选择，只能在没有明确终点的情况下采取行动，”该行称。

报告还谈及当前全球范围内的另一大主题--保护主义，这可能是BIS认定的四大主要风险当中，最具破坏力的一个。

一份基于美国交通行业的研究报告估计，若美国针对来自墨西哥或中国的进口商品征收10%的关税，美国的劳工成本就必须下降大约6%，才能抵消“进口投入”成本的上涨。

对一些大型新兴市场而言，还存在对于美元债务和信贷陷入长期扩张的担忧。信贷扩张经常伴随着房地产价格攀升，从而积聚风险。不过低利率令外债偿债率(debt-service ratio)基本低于关键门槛水平。

“政策挑战在于抓住当前的有利因素，让经济扩张的基础更加牢固，”BIS货币与经济部主管Claudio Borio说。

“首先而且是最重要的，就是需要在国内和全球范围内增强经济的韧性。”(完)