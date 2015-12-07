（更正）外资银行对中国借款方债权减少--国际清算银行

(更正：第四段译文有误，应为“以及大陆破产增多可能性上升的冲击”，而非“以及大陆更多贪腐问题的冲击”。)

路透香港12月7日 - 国际清算银行最新报告显示，外资对中国借款方的债权在触及纪录高点后的九个月内下滑，主因海外与中国银行业者间的贷款减少。

国际清算银行季度报告中的数据显示，截至6月底，包括当地对中资银行海外分支，以及对全球分支的跨境债权下降至1.2兆(万亿)美元。2014年9月底时触及峰值1.3万亿美元。

尽管全球金融危机以来，由于利率近几年处在纪录低位，西方银行领衔对中国的贷款增加，亚洲银行业者也逐渐成为重要贷款方。

尽管略有下降，但外资对中国曝险仍然非常高，说明很多贷款方的资产负债表很容易受到中国经济放缓，以及大陆破产增多可能性上升的冲击。

虽然由于中国等国家不会向国际清算银行报告本国的国际银行业统计数据，使得外界无法获得该国的分类数据，不过香港等进行报告的城市提交的银行业活动数据则显示，一些银行增加了向中国借款人的放贷。

国际清算银行称，所谓的“地区外银行”债权金额从2014年9月底的5,120亿美元收缩至2015年6月底的4,600亿。

在最近几年，由于本地经济迟滞、且受到中国经济更加开放提供更多机遇的吸引，以东亚银行(0023.HK)为首的香港银行业大举增加跨境借贷业务。

根据香港金管局的9月报告，以地理分布划分，香港银行业对中国的外部债权在总债权额中占比接近三分之一。

外资对中国借款人过去几年的新增债权中，超过一半是以银行权益的形式出现。此类银行间债权规模已从2014年中的6,600亿美元，降至2015年中的5,320亿美元。

这与中国非银行民营行业对外资信贷的需求增长形成鲜明对比。国际清算银行表示，这些行业在过去五年中的未偿还外资债务已增长逾三倍，2015年中时达到3,950亿美元。(完)