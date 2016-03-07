中国资本流出的主因是利差交易出脱--BIS报告

路透伦敦3月6日 - 国际清算银行(BIS)周日称，中国出现大规模资本外流，主要是因为以通过利率上升和人民币升值赚钱为目的的利差交易被出脱。

BIS季度报告的研究认为，资本逃离人民币主要是因为中国企业偿还以美元计价的债务，而不是中国内地资产被普遍抛售所致。

这或许暗示，迫使中国动用数百亿外汇储备防止人民币出现更大贬值的压力有所减轻。

BIS数据显示，中国企业和富裕个人将他们在香港和新加坡等境外地区持有的人民币兑换成美元，因为他们对人民币的信心减弱。

去年第三季跨境流出中国的1,750亿美元资本中，有400亿美元是因为离岸人民币存款的减少。那些地区的银行因此提取在中国内地银行的存款，总计导致资本流出800亿美元。

BIS称，加上中国国内及跨国企业净偿还外币债务410亿美元，这三种形式的资金流出规模总计达到1,210亿美元。

“离岸人民币存款减少，以及中资企业净偿还外币债务，反映出利差交易仓位被出脱，也解释了人民币面临下行压力的原因。”BIS经济顾问兼研究主管申铉松说。

“这也说明了在承压期间为何离岸人民币较在岸汇率贴水。”

不过，对于去年夏季人民币意外贬值后做空人民币的投资者而言，去年第四季和2016年初的数据可能更为重要。

去年11月以来，中国人行外汇储备以每月约1,000亿美元的速度下降。

BIS称，香港金管局的中国非金融业务跨境申报数据显示，去年10月及11月资本净流出加速，而在岸净外币贷款也加速萎缩了290亿美元。(完)