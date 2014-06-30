《热点透视》洞悉经济成长乏力原因 BIS仍然开不出管用的处方

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
以下内容仅代表其个人观点) (本文作者为热点透视专栏撰稿人
路透香港6月30日 （撰稿 Peter Thal Larsen； 编译 郑茵） - 央行首脑们知道全球经济的问题在哪里，但是却很难开得出药方。至少，这是国际清算银行(BIS)最新年度报告中透露出来的讯息。BIS忧心于全球经济成长虚弱无力以及金融市场风险不断堆积，但它提出以收紧货币政策和结构性改革作为补救措施，却远不能令人信服。
很少有机构能在2008年金融危机发作前就甄别出先兆，但BIS就是其中之一。其对全球经济当前问题的诊断也同样条理清晰。发达经济体由于债台高筑而银行业极力规避风险，因此宽松货币政策很难达到预期的效果。同时，投资者觉得在低利率和低波动性的护佑下，不妨恢复以前的坏习惯，譬如追高房地产价格和借钱给高风险企业。
不过，要说到解决问题，BIS就不那么有说服力了。它建议了一堆大杂烩式的举措，包括收紧货币政策、整顿资产负债表以及实行结构性改革以提高生产率。然而，这套疗法本身就包含一些明显的矛盾之处。债务负担已经十分沉重的家庭应该如何应对利率上升，这一点很不清楚。对于通胀，BIS还是一如既往地担心，尽管目前看来出现通缩的危险更大。至于结构性改革如何有助于刺激疲弱的需求，BIS给出的解释也虚弱无力。
经济学家之间的一个主要分歧在于，全球目前的经济运行是否仍未恢复到危机前的产能水平，抑或经济繁荣年代里由债务驱动而取得的增长大部分只是幻象？BIS坚决赞同后一个观点。它暗示，经济恢复健康的唯一办法就是停止大肆借贷，甘心接受未来较低的经济成长率。
但是，如果这种分析是正确的，那BIS开出的处方就远远说不上治本。如果经济长时间保持低速成长，那么政府、企业和个人就需要想办法勾销多年累积的如山债务。而BIS目前还不打算支持这么做。(完)
(译文审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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