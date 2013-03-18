全球金融：国际清算银行担心金融市场过度依赖刺激政策

路透法兰克福3月17日 - 国际清算银行(BIS)担心，金融市场过度依赖于货币和财政刺激政策，进而抑制政府推行改革的积极性。

美国、欧洲和日本的央行均通过降低利率和资产购买计划来安抚金融市场，为政府实施增强经济竞争力的改革举措赢得时间。

国际清算银行称，在过去六个月中，股市上涨，波动性下降，公司债利差收窄，但实体经济的前景没有改善，这主要是受到了宽松货币和财政政策的影响。

“市场更加依赖于央行和政府的刺激政策，令人担忧，”国际清算银行货币经济部主管兼经济顾问切凯蒂周日在电话会议上表示，会上他阐述了国际清算银行的季度报告。

切凯蒂称，政策所能起到的作用具有明显的局限性，“重要的是，扩张性政策，特别是央行的宽松政策，不能解决结构性问题。”

切凯蒂称，自2007年以来，由家庭、非金融企业和政府持有的全球债务已累计增长了30万亿(兆)美元，相当于全球GDP的40%，进一步举债将不是解决当前问题的办法。

他说，“随着货币和财政政策达到自身的效用极限，重要的是为经济强劲持续增长奠定基础。”他指的是减少资本再配置及跨行业人员流动的障碍，并解决养老金、医疗和教育体系中所存在的问题。

切凯蒂称，“这些结构性改革举措所产生的效应会随着时间的推移而累积。因此我们必须尽快开始实施。”(完)