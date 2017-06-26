BIS称欧元区银行业仍令全球银行业复苏势头蒙阴

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透伦敦6月25日 - 国际清算银行(BIS)周日称，尽管经济情况好转正在帮助全球银行业在金融危机爆发的10年后转危为安，但欧元区金融机构仍令人们对该领域的复苏保持谨慎。
BIS在央行领导人论坛上发布的年报中称，“金融行业面临着虽有改善，但仍具挑战性的环境，”
“在许多发达经济体中，短期经济前景明显改善，金融阻力已变为顺风。”
该清算银行补充称，银行业应使用“成长红利”增强他们应对市场动荡的韧性并重新塑造商业模式。若经济改善，将会阻止不良贷款的上升。
“这就是说，某些地区的银行体系依旧脆弱不堪，信贷质量将进一步恶化。例如在许多欧元区国家中，不良贷款比重依旧居高不下。”
BIS称，全球银行业者在降低杠杆和获利多元化方面已经取得进展，但许多银行的市值水平表明投资者仍心存怀疑。
BIS补充称，欧元区银行业者的市净率仍低于1，说明银行的股价低于每股净资产。
BIS称，银行业的需要股东权益报酬率(ROE)与实际ROE之间的差距缩窄，但在欧洲，这一差距近来反而有所扩大，凸显出银行业持续面临进一步提高获利能力的压力。
BIS经济顾问兼研究主管申铉松指出，欧洲银行业的表现还给人一种印象，那就是以跨境借贷来衡量的全球融资活动正在匆忙回撤。
“行业整并的前景清楚说明，国际银行业的收缩基本局限在总部设在欧洲的银行，”申铉松说。
“其他银行业体系与全球GDP有关的对外业务其实有所增加。”(完)
(编译 于春红/徐文焰；审校 高琦/张荻)
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