全球央行可有更多作为来稳定附买回市场--BIS报告

路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。

该委员会在关于附买回协议如何发挥作用的研究报告中还称，债务管理机构可卖出更多的正在变得稀缺的证券。

全球附买回市场规模达9万亿美元，对金融市场运作不可或缺。

该委员会称，整个行业正在设法适应一系列金融危机以及随后的监管环境的影响。

由于欧洲央行资产购买项目导致的供应短缺，高品质欧元区公债收益率已变为深度负值，这些债券通常在附买回市场作为质押。

欧洲央行已经有了借出所购买债券的项目，但对阻止短期德国公债收益率在近几个月触及纪录低位却鲜有帮助。

“在已经存在此类便利的情况下，央行可以考虑通过减少准入障碍来提高功效，”该委员会在周三发布的研究报告中称。(完)