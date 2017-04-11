BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
卡鲁阿纳向德国股市日报表示，虽然正常化之路可能不顺，但这并非拖延的理由，不过各个央行应自行选择适当时刻展开此一程序。
曾担任西班牙央行总裁的卡鲁阿纳指出，虽然对高度扩张性货币政策的需求已经减退，各国央行仍面临着前所未见的景况。
“因此逐步审慎地推进是正确做法...不过由于货币政策正常化已经展开，这个程序应该持续下去，”报导引述他的谈话指出。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
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