BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化

路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。

卡鲁阿纳向德国股市日报表示，虽然正常化之路可能不顺，但这并非拖延的理由，不过各个央行应自行选择适当时刻展开此一程序。

曾担任西班牙央行总裁的卡鲁阿纳指出，虽然对高度扩张性货币政策的需求已经减退，各国央行仍面临着前所未见的景况。

“因此逐步审慎地推进是正确做法...不过由于货币政策正常化已经展开，这个程序应该持续下去，”报导引述他的谈话指出。(完)