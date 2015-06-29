低利率引发全球金融、债务和增长不稳定--BIS

路透伦敦6月28日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，全球利率过低，给金融稳定和经济增长带来风险，而且该风险在快速增加。

BIS发布迄今最严厉的警告称，采取政策正常化宜早不宜迟，全球经济增长不平衡，很多地区债务负担很高并在增长，而且信贷暴增，显示金融失衡再次浮现。

BIS称，主要原因是2007-08全球金融危机过后对“超低”利率的追求，以及去年全球油价大跌造成的通缩威胁。

但将利率维持在历史超低水平，可能对金融体系产生“严重破坏”，并加剧市场波动，而且若下次衰退来临，决策者的反应会受限。

“金融市场的冒险行为已经过久，而且市场在紧张情况下仍将保持流动性的幻想太过普遍，”BIS在第85次年报中说。

“如果当前非常规情况持续，则出现动荡的可能性将进一步增加。橡皮筋拉的越紧，反弹就会越剧烈。”

BIS货币暨经济部门主管Claudio Borio总结道，全球经济和金融系统的状态是“债务过多、增长过低和利率过低。”

**不稳定性与长期疲弱**

立场通常较为保留的BIS以强烈的措词表示，全球特别宽松的货币政策可能引起资产市场的“普遍性的错误定价”，股市与部分公司债市场目前已经出现“相当程度的紧绷”。

重返较正常政策之路将是“崎岖的”，尤其是低利率已经推升一种“由债务激发的有缺陷全球成长模式”--此即最初导致危机的因素。

BIS表示，金融危机之后，各国央行肩负确保复苏重担的时间已经过久；如今，必须采取能够维持全球经济与金融体系稳定的长期政策。

BIS表示，去年6月至今年1月油价重挫60%，提供了这样操作的空间，各国政府不应错过此一良机。

BIS表示。如果政府、央行与金融管理者方面未能采行更加“审慎的”政策，可能会“加固不稳定性与长期疲弱”。(完)

(编译 杜明霞/陈宗琦；审校 龚芳/张涛)

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