BIS察觉信贷荣景有令人堪忧的初步迹象

路透苏黎士6月29日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，监管者不应忽视地产价格和信贷增长显示出无法持续的初步迹象，这可能让借款者容易受到利率上升或景气急转直下的打击。

BIS表示，为刺激疲弱经济而降至极低的官方利率，已推动某些国家的放款和不动产价格攀升。

“数个初步警讯暗示数个国家金融体系愈来愈脆弱，”BIS在年报中表示。

BIS表示，在许多新兴国家和瑞士，信贷对国内生产总值(GDP)之缺口(credit-to-GDP gap)是“远高于暗示有问题的门槛”。

其并称，实质住宅地产价格和其长期趋势之间的缺口也暗示，房市的风险正在升高。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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