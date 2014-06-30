BIS察觉信贷荣景有令人堪忧的初步迹象

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透苏黎士6月29日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，监管者不应忽视地产价格和信贷增长显示出无法持续的初步迹象，这可能让借款者容易受到利率上升或景气急转直下的打击。
BIS表示，为刺激疲弱经济而降至极低的官方利率，已推动某些国家的放款和不动产价格攀升。
“数个初步警讯暗示数个国家金融体系愈来愈脆弱，”BIS在年报中表示。
BIS表示，在许多新兴国家和瑞士，信贷对国内生产总值(GDP)之缺口(credit-to-GDP gap)是“远高于暗示有问题的门槛”。
其并称，实质住宅地产价格和其长期趋势之间的缺口也暗示，房市的风险正在升高。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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