国际清算银行称市场典范或正在改变 但仍有可能波动加剧

路透伦敦12月11日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，美国上月大选结果令人震惊，导致债券收益率上扬及前景突然变化，金融市场的表现仍极为活络，但未来不确动性仍高，意味着市场的调整很难一帆风顺。

虽然各界乐见金融市场对于美国大选及英国退欧等事件的灵活反应，但BIS警告称，投资人仍应准备好迎接市场的极度波动，以及类似10月打击英镑的闪崩事件。

BIS货币暨经济部门主管Claudio Borio表示，“我们尚无法完全了解导致这类异常价格波动的原因...但只要这类波动能够自我节制，且不会损及市场运作或金融机构的稳健性，这也就不会成为疑虑的源头：我们或许需要将之习以为常。”(完)