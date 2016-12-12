国际清算银行称市场典范或正在改变 但仍有可能波动加剧

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月11日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，美国上月大选结果令人震惊，导致债券收益率上扬及前景突然变化，金融市场的表现仍极为活络，但未来不确动性仍高，意味着市场的调整很难一帆风顺。
虽然各界乐见金融市场对于美国大选及英国退欧等事件的灵活反应，但BIS警告称，投资人仍应准备好迎接市场的极度波动，以及类似10月打击英镑的闪崩事件。
BIS货币暨经济部门主管Claudio Borio表示，“我们尚无法完全了解导致这类异常价格波动的原因...但只要这类波动能够自我节制，且不会损及市场运作或金融机构的稳健性，这也就不会成为疑虑的源头：我们或许需要将之习以为常。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。