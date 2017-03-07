焦点：政治因素“加强控制”金融市场行为 央行影响减弱--BIS

2010年5月拍摄的纽约证交所大楼悬挂的美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦3月6日 - 国际清算银行(BIS)周一表示，投资者目前更加关注政治因素，而且对于投资标的更加精挑细选。这是BIS发出的最新暗示，认为金融市场可能正在摆脱对央行支持的依赖。

BIS在其季度报告中表示，各资产类别、地区以及板块之间的分化加剧，一改最近几年的“群体行为”模式。

“政治面在过去一个季度对金融市场的控制力增强，重新确立压倒经济面的优势，”BIS货币经济部主任博里奥(Claudio Borio)表示。

BIS经常被称为“央行的央行”，是全球主要金融当局的交流平台。通过BIS关于全球市场与经济的评论，可以了解决策者的想法。

博里奥称资产类别之间相关性的减弱是“急转直下的”。特朗普当选美国总统触发了所谓的因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)，促使了美国股市飙涨、美元和美债收益率处于高位。

“这就好比，吃完一顿出乎意料丰盛的大餐后，投资者不得不花时间消化一下。因此，央行又一次从聚光灯下退出了。”

BIS报告还提及欧洲的政治不确定性，法国、荷兰、德国即将举行大选，加上意大利也可能举行选举，都影响了市场人气。

欧元区公债间的利差，比如法国和德国公债利差已有所扩大。此情况也引发人们对欧洲央行第二代泛欧实时全额自动清算系统(简称TARGET2)的注意，益发关注TARGET2中较弱和较强欧元区成员国之间愈加失衡的情况。

然而，BIS发现后者与欧洲央行大规模资产购买效应的相关性更高，与信用违约互换(CDS)利差并无此类关联性。

同时，关于消费驱动型经济成长对加拿大、中国、法国、印度、意大利、南非、英国及美国等主要经济体的推动程度，两名BIS分析师在研究报告中也对此提出警告。

“消费所带动的经济扩张，常常明显弱于其他总需求项目所带动的经济成长，这通常是因为失衡加剧所致。”

这可能也是未来经济成长或将放缓的一个信号，尤其是倘若消费驱动型经济成长伴随债务增加的话。

**陷入两难**

债券收益率升高及美元走强也构成风险，尤其是对新兴市场而言；尽管这份报告承认，许多新兴市场股票及信贷市场近几个月来人气已转佳。

博里奥称，“这些国家处于两难境地，一方面是美国货币政策收紧(即便是逐渐的)的前景、不断升值的美元、以及以外币计价的债务负担，另一方面则是日益升温的贸易保护主义威胁。 ”

新兴市场的美元债务已经略有增加。

去年9月底为止的六个月当中，衡量全球流动性的一个关键指标--除美国之外的非银行业美元信贷--大幅增长了4,200亿美元至10.5万亿美元，其中新兴市场借款人占约三分之一，或3.6万亿美元。总额数据首次纳入了中国和俄罗斯银行业发放的美元信贷。

与此同时，除美国之外的银行业美元融资总额在9月创下9万亿美元新高，因离岸美元存款从去年年初起劲增5,310亿美元。

“这些结构性的变化凸显出离岸美元融资在全球银行系统的影响力日益增加，”BIS经济顾问兼研究主管申铉松称。

报告全文请点击：www.bis.org/ (完)