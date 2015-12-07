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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:46 BJT

全球金融：国际清算银行称，对于美国升息市场普遍存在不安的平静

“事实上，这些债务以本币计的价值随着美元升值而增加，拖累金融状况并削弱资产负债表。”

报告还研究了各国多出售了多少欧元计值的债券，以利用欧洲央行刺激计划带来的创纪录低位利率。

6月至9月期间，新兴市场发售的债券总额中有62%是欧元计值的，远高于3月至6月期间的18%。

“新情况可能是，欧元似乎承担起国际融资货币的角色，就像美元一样，”国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松表示。

“非欧元区借款者获得的欧元计值跨境银行贷款显示，欧元贬值的同时，非欧元区借款人筹集的欧元计值贷款增长。”(完)

(编译 张明钧/王颖/杜明霞；审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)

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