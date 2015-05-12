BIS成立工作小组 旨在建立全球外汇市场单一行为准则

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月11日 - 国际清算银行(BIS)周一表示，该行已成立一个工作小组，目的在于为外汇市场建立单一的全球行为准则。
该工作组将由澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)挂帅，他去年参与起草了有关改革外汇“定盘”基准的推荐意见。过去两年，外汇市场一直受到操纵丑闻的困扰。
路透上周曾报导，几位资深央行官员首次乐观表示，有望将不同司法管辖区域彼此独立的行为准则统一成一份核心文件。
他们表示，有必要显示全行业正在采取行动以防止未来出现滥用市场地位的事件，这样做有可能消除大型银行以及东京、伦敦和纽约等大型交易中心在外汇市场上历来各自为政的局面。外汇市场从来没有得到正式的监管。
全球金融市场协会(GFMA)的全球外汇部门主管James Kemp对BIS的行动表示欢迎，并称各方将不同地区行为规范进行协调一致的意愿十分强烈。
建立单一标准的工作将由英国负责评估外汇等市场公平与有效性的机构负责具体化，该机构将于6月提交报告。若要对全球产生影响力，需要获得全球范围内的支持。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。