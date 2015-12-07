国际清算银行称对于美国升息市场普遍存在不安的平静

路透伦敦12月6日 - 国际清算银行(BIS)在最新报告中表示，对于美国将进行近10年来首度升息，金融市场普遍存在“不安的平静”；各界预期美国将在本月稍晚升息。

BIS在季度报告中指出，各界、特别是新兴市场对于美国联邦储备委员会(FED/美联储)所释出的讯号有所自制，这是一个令人振奋的现象，不过BIS预期市场将重回剧烈波动。

BIS货币暨经济事务部门主管Claudio Borio表示，“各金融市场一片平静，但这是一种不安的平静。”

由于世界上许多地区的利率“屡屡测试难以想像的界限”，Borio称各市场仍对主要央行的各种行动相当敏感，这不令人感到意外。

“市场行为与基本的经济状况存在明显的紧张关系，”Borio说道，“到了某个时点，必须解决这个问题。各市场维持平静的时间可能较我们想像的要长得多，直到难以继续下去为止。”

他说，很多国家银行业者的股票价格都低于账面价值，这仍是“明确的不信任信号”，欧元区银行业需要“狠抓”坏账。

该报告还分析了近期的投资、信贷投放和债券发行趋势。

今年6月至9月，全球市场因中国经济疑虑、大宗商品价格挫跌和美元飙涨等因素而大幅震荡，新兴市场债券发行规模录得2009年金融危机结束以来的最大降幅。

纵观所有市场，债券发行规模比今年第二季度和2014年第三季度都下降了近80%。

巴西和土耳其银行业和其他金融机构的净发行规模均为负值，分别为负20亿美元和负16亿美元。中国金融机构的发债规模则从前季的100亿美元降至3亿美元。

“新兴市场经济体的金融脆弱性并未消失，”Borio表示。“美元计价债券还有，这种债券规模自2009年年初以来大约翻了一番，超过3万亿美元”。

“事实上，这些债务以本币计的价值随着美元升值而增加，拖累金融状况并削弱资产负债表。”

报告还研究了各国多出售了多少欧元计值的债券，以利用欧洲央行刺激计划带来的创纪录低位利率。

6月至9月期间，新兴市场发售的债券总额中有62%是欧元计值的，远高于3月至6月期间的18%。

“新情况可能是，欧元似乎承担起国际融资货币的角色，就像美元一样，”国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松表示。

“非欧元区借款者获得的欧元计值跨境银行贷款显示，欧元贬值的同时，非欧元区借款人筹集的欧元计值贷款增长。”(完)