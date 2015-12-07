国际清算银行称对于美国升息市场普遍存在不安的平静

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透伦敦12月6日 - 国际清算银行(BIS)在最新报告中表示，对于美国将进行近10年来首度升息，金融市场普遍存在“不安的平静”；各界预期美国将在本月稍晚升息。
BIS在季度报告中指出，各界、特别是新兴市场对于美国联邦储备委员会(FED/美联储)所释出的讯号有所自制，这是一个令人振奋的现象，不过BIS预期市场将重回剧烈波动。
BIS货币暨经济事务部门主管Claudio Borio表示，“各金融市场一片平静，但这是一种不安的平静。”
由于世界上许多地区的利率“屡屡测试难以想像的界限”，Borio称各市场仍对主要央行的各种行动相当敏感，这不令人感到意外。
“市场行为与基本的经济状况存在明显的紧张关系，”Borio说道，“到了某个时点，必须解决这个问题。各市场维持平静的时间可能较我们想像的要长得多，直到难以继续下去为止。”
他说，很多国家银行业者的股票价格都低于账面价值，这仍是“明确的不信任信号”，欧元区银行业需要“狠抓”坏账。
该报告还分析了近期的投资、信贷投放和债券发行趋势。
今年6月至9月，全球市场因中国经济疑虑、大宗商品价格挫跌和美元飙涨等因素而大幅震荡，新兴市场债券发行规模录得2009年金融危机结束以来的最大降幅。
纵观所有市场，债券发行规模比今年第二季度和2014年第三季度都下降了近80%。
巴西和土耳其银行业和其他金融机构的净发行规模均为负值，分别为负20亿美元和负16亿美元。中国金融机构的发债规模则从前季的100亿美元降至3亿美元。
“新兴市场经济体的金融脆弱性并未消失，”Borio表示。“美元计价债券还有，这种债券规模自2009年年初以来大约翻了一番，超过3万亿美元”。
“事实上，这些债务以本币计的价值随着美元升值而增加，拖累金融状况并削弱资产负债表。”
报告还研究了各国多出售了多少欧元计值的债券，以利用欧洲央行刺激计划带来的创纪录低位利率。
6月至9月期间，新兴市场发售的债券总额中有62%是欧元计值的，远高于3月至6月期间的18%。
“新情况可能是，欧元似乎承担起国际融资货币的角色，就像美元一样，”国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松表示。
“非欧元区借款者获得的欧元计值跨境银行贷款显示，欧元贬值的同时，非欧元区借款人筹集的欧元计值贷款增长。”(完)
(编译 张明钧/王颖/杜明霞；审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。