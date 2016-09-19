国际清算银行称不和谐的迹象给市场稳定敲响警钟

路透伦敦9月18日 - 国际清算银行(BIS)周日公布的最新季度报告显示，最近金融市场对于英国公投退欧、以及其他有可能造成破坏性影响的政治动向应对得较好，但资产价格可能涨得太高，市场稳定的潜在风险在上升。

通常较为谨慎的国际清算银行在报告中并未明确说，股市和债市充斥即将破裂的泡沫。但指出估值很高，尤其是在估值的基础并不牢固的情况下。

“市场对最近的这股涨势明显褒贬不一...这解释了让人一直存疑的市场价格是否完全反映了未来风险这个问题，”BIS货币和经济部门主管Claudio Borio表示。

“公债收益率处于纪录低点，与波动率偏低情况下股价大幅上涨之间的明显不和谐，给这样的资产估值蒙上阴影。银行业者股价低迷、银行融资市场初现吃紧迹象，又是一个让人警醒的迹象，”BIS称。

BIS称，英国退欧公投后，主要央行承诺必要时将提供流动性，以确保市场平稳运行，对于全球会向宽松货币政策倾斜的感受安抚了市场在英国公投后的紧张情绪。

这帮助确保市场顺利运转，尤其是固定收益市场，即便英国公投结果让市场大呼意外。

这种全球货币政策将在“较长时间维持在较低水平”的看法，推动债券收益率触及记录低位，令公司债息差受到挤压，提振股市和新兴市场债券。

“随着英国退欧对金融市场的影响日渐消退，市场彻底恢复了活力，”BIS在以“不和谐的市场”(Dissonant Markets)为题的评估报告中称。

Borio重申了BIS的观点，即央行应当削减他们极大的政策宽松性，需要实施更“均衡的政策组合，来推动全球经济更强劲、平衡且持续地扩张”。

浏览BIS评估报告：www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1609.htm

虽然获利情况疲弱，但股价却坚挺。与此同时，债券收益率与全球主要经济体的经济增速之间的对照表明，公债市场被严重高估。

BIS称，除了潜在的资产泡沫，其它风险包括对电子交易平台更加依赖、交易算法增多等。电子交易平台及交易算法减少了交易中的人为因素，帮助降低了交易成本，提高了正常情况下的流动性。

“(但)这种复杂、而且常常是不透明的交易策略的扩散，令人担忧它在困难时期会给市场稳定带来潜在影响，”BIS说。(完)