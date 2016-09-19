8月人民币实际与名义有效汇率均跌0.74%创23个月新低--BIS

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数降0.74%至121.69，创23个月新低，上月为降1.03%。
8月人民币名义有效汇率指数亦降0.74%至117.07，亦创23个月新低，上月为降1.30%。
根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌7.02%，实际有效汇率则累计下跌7.23%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，8月名义汇率与实际实际汇率降幅一致，表明当月中国的整体通胀水平与可比较的国家的通胀水平基本一致。
受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下十个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数8月贬值1.10%至95.04，上月为微升0.01%。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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