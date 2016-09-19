8月人民币实际与名义有效汇率均跌0.74%创23个月新低--BIS

路透上海9月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数降0.74%至121.69，创23个月新低，上月为降1.03%。

8月人民币名义有效汇率指数亦降0.74%至117.07，亦创23个月新低，上月为降1.30%。

根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌7.02%，实际有效汇率则累计下跌7.23%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，8月名义汇率与实际实际汇率降幅一致，表明当月中国的整体通胀水平与可比较的国家的通胀水平基本一致。

受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下十个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数8月贬值1.10%至95.04，上月为微升0.01%。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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