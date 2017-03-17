2月人民币实际与名义有效汇率跌近1% 实际汇率创三个月新低--BIS

路透上海3月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币实际有效汇率指数降0.94%至122.11，创三个月新低，上月修正后为升0.37%。

2月人民币名义有效汇率指数亦降0.94%至117.35，为连续两个月调整，上月修正后为降0.08%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年以来人民币实际有效汇率累计跌0.58%，名义有效汇率亦跌1.01%；2016年人民币实际有效汇率累计跌5.69%，名义有效汇率跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数2月降0.48%至95.10，上月为下降0.71%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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