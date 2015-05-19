4月人民币实际与名义有效汇率均小贬 结束连10月升势--BIS

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际与名义有效汇率指数均出现小幅贬值，结束此前10个月连升走势。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.92%至130.44，上月为环比涨0.95%；人民币名义有效汇率指数微跌0.1%至125.94，上月环比为上涨2.01%。
数据并显示，今年1-4月人民币实际有效汇率累计上涨3.24%，名义有效汇率累计上涨3.63%，而在此期间人民币兑美元即期汇率仅微升0.02%，人民币中间价微升0.38%。
人民币采取“软盯住”美元，在美元出现调整时，实际和名义有效汇率升值压力缓解。4月美元指数.DXY下跌3.82%，结束此前连续九个月升值走势；同期人民币兑美元即期汇率在经历3月快速上涨后陷入盘整，当月汇价微跌0.05%。当月人民币兑欧元贬值4.43%逼近7.0整数关口支撑，兑日圆亦贬值1.18%。
人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月和9月开始连续创出历史新高。
根据BIS数据，2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 张金栋；审校 张喜良)
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