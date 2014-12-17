11月人民币实际有效汇率环比上升2.3% 续创历史新高--BIS

路透北京12月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数11月环比上升2.3%至124.43，连续第六个月回升并续创历史新高。

数据并显示，11月人民币名义有效汇率指数环比续升2.5%至120.62，亦连续第六个月上涨并再度刷新历史纪录。

而当月人民币对美元即期汇率累计下跌0.51%，美元指数则升至四年高位附近。这显示人民币有效汇率主要是受对其他货币涨幅提振，当月人民币对欧元升幅收窄至0.1%，但对日圆涨幅明显扩大至8.12%。

人民币实际和名义有效汇率于今年6月开始企稳回升。此前截至5月，分别较1月时的高点回落5.98%和4.35%。

根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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