中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司(BITA.N)董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)和京东(JD.O)筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
李斌未就本次筹资作详细说明；他还担任电动车初创企业Nio董事长。
这是易车公司从上述三家中国大型科技企业获得的一系列投资中的最新一次。
中国人通常会避免贷款购车，不过咨询公司德勤预计这一情况到2020年将得到改观，届时中国将有50%的汽车都靠贷款购买，因汽车厂商积极推进融资以增加销量。
在美国，超过80%的汽车都是贷款购买。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。