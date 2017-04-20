中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元

路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司(BITA.N)董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)和京东(JD.O)筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。

李斌未就本次筹资作详细说明；他还担任电动车初创企业Nio董事长。

这是易车公司从上述三家中国大型科技企业获得的一系列投资中的最新一次。

中国人通常会避免贷款购车，不过咨询公司德勤预计这一情况到2020年将得到改观，届时中国将有50%的汽车都靠贷款购买，因汽车厂商积极推进融资以增加销量。

在美国，超过80%的汽车都是贷款购买。(完)