企业结盟：京东和腾讯入股易车控股，共投资15.5亿美元

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透1月9日 - 美国上市的中国汽车信息网站易车网运营商--易车控股有限公司 宣布，电子商务公司京东 和腾讯控股 将向该公司投资大约13亿美元。这一消息提振易车股价周五早盘大涨。
京东和腾讯还共同向易车控股旗下的易鑫资本投资2.5亿美元。
“三家公司将为全中国的购车者提供更好的网上汽车交易服务，”易车控股称。
京东和腾讯将认购大约价值11.5亿美元的新股，每股定价73.31美元。每股相当于一个美国存托凭证(ADR)。
京东将向易车控股投资4亿美元现金和价值约7.5亿美元的资源。易车网提供新车和二手车的销售和其他信息，以及用户评价。腾讯将投入1.5亿美元入股。
此外，京东与腾讯将分别以1亿和1.5亿美元认购易鑫资本新发行的A类优先股。
交易预计于2015年上半年完成。交易完成后，京东与腾讯将分别持有易车网总发行流通股的25%和3.3%的股份。京东还将获得一个董事会席位。
京东和腾讯还将分别持有易鑫资本17.7%和26.6%的股份。 易车网股价周五在纽交所早盘一度大涨7.6%至90.10美元，终场上涨6.45%，报89.14美元。京东腾讯的股价几无变动。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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