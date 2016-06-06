标题新闻：中国易车网称从腾讯、百度和京东等投资者融资3亿美元，前三者各投资5,000万美元

台湾汇市：台币盘初带量走升至31.5整理，特朗普谈话提振非美货币反弹

路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。