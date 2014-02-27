比特币衍生品市场BTC暂停交易

路透纽约2月26日 - 比特币衍生品市场BTC.sx首席营运官George Samman说，其主要交易伙伴Mt.Gox关闭之后，BTC.sx已经暂停交易。

BTC.sx暂停交易之前，其所提供的衍生品价格是根据Mt. Gox的报价。

“我们正在整合其他交易所，会尽快恢复运作。”Samman周二稍晚时对路透说。BTC总部位于澳洲悉尼。

Samman说他希望能够在下周结束之前恢复比特币衍生品交易。他表示客户存放在BTC的存款安全无虞，可以随时提领。

他说，如果Mt. Gox事件引发任何问题，那也只是暂时性的。BTC在Mt. Gox有一些曝险，因为该公司在Mt.Gox网站交易。

“但如果事件造成任何影响，本公司也完全承受得起冲击。”他说。

“前阵子开始Mt. Gox不再像是个有效率的交易所，而且失去社群对它的信赖。现在最好的情况是Mt.Gox能更换新管理层然后重新运作，并且有能力归还所有比特币给其合法所有人，”他说。

“我们和其他人一样，并不明了其中到底发生甚么事。希望Mt. Gox能为了比特币社群着想，自行找出解决问题的方法。”

BTC从2013年5月开始营运，每月交易量约为500万美元，业务范围包括美国、欧洲、澳洲及俄罗斯。Samman称BTC最大的客户基础在美国。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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