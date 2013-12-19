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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 19日 星期四 14:47 BJT

比特币中国宣布停止人民币充值功能

比特币交易平台--比特币中国（BTC China）网站公告称，比特币中国暂时停止人民币充值功能，比特币充值、比特币提现和人民币提现不受影响，比特币中国将继续运营。人行本月发布《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不具有合法货币地位。图为比特币爱好者Mike Caldwell办公室里的比特币。路透
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