比特币5月在中国的交易额较上月增三倍 达217亿元人民币

路透上海6月5日 - 中国国家互联网金融安全技术专家委员会周一发布的报告显示，今年5月，比特币（Bitcoin）在中国国内的交易成交额达217.08亿元人民币，是上个月成交额的四倍，当月币值并创出19,200元的历史最高价。

报告称，截止5月末，全球的比特币市值环比增长61%达374.8亿美元，但市值占全球虚拟货币的比重则降至45.62%，因为其他竞争货币涨势迅猛。

5月份，中国国内的三大交易平台OKCoin币行、比特币中国和火币网的成交分别占比为31.3%、27.2%及25.1%，三家合计成交超过80%。

伴随着成交量的不断上升，5月10日，国内比特币交易价格首次突破万元，并在之后的两周时间里不断攀升，连续刷新最高价记录，于5月25日创造了19,200元的历史最高价。

比特币于2009年诞生，围绕其生成、存储、交易和应用形成了全球虚拟货币生态圈，并带动出现了数百种加密数字货币。作为比特币生态链条的重要纽带，在二级交易市场通过人民币进行比特币买卖的交易行为十分活跃。

今年初，中国央行针对比特币市场进行过检查，重点检查内容包括交易平台执行外汇管理、反洗钱制度落实等。（完）