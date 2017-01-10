中国监管部门酝酿比特币第三方托管 加强交易监管--报载

路透上海1月10日 - 中国证券报周二报导，继约谈国内三大比特币交易平台负责人后，监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易安全。在近期比特币行情剧烈调整时，部分交易平台无法登录，导致投资者蒙受较大损失，监管部门已注意到这些状况。

报导并援引投资者指出，比特币行情火爆导致交易量大增不是突发事件，由此导致的交易系统超载并崩溃不能算是“难以预见的不可抗力”。交易平台应该防患于未然，不仅要确保在日常情况下交易可正常进行，而且也要保障交易量在超过日常水平的情况下交易仍能正常进行。

“即使设立了第三方托管平台，比特币交易监管也不能一劳永逸，”报导引述比特币资深投资者、全球股指量化交易平台未来证券的CTO田甲表示，很多技术问题都会威胁投资者利益，包括交易平台遭到攻击导致交易系统崩溃、黑客盗取投资者的个人信息等。

他并指出，比特币交易平台如果技术能力不过关，即便主观上不作恶，客观上也会成为“恶人”，建立交易平台的技术标准是当务之急。”

由于缺乏监管，比特币交易处于“野蛮生长”状态，乱象丛生。作为国内三大交易平台，火币网、币行（Ok-Coin）和比特币中国都没有第三方机构托管。一旦比特币平台跑路，投资者将措手不及。

比特币上周三一度攀至三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元；但上周四即暴跌至885.41美元，跌幅逾20%。

中国央行上海总部上周五称，针对近期比特币价格异常波动，已与上海金融办联合相关监管部门约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，提示可能存在的风险，敦促其开展自查并进行相应清理整顿，以防范风险，维护金融稳定。（完）