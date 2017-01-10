中国监管部门酝酿比特币第三方托管 加强交易监管--报载

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月10日 - 中国证券报周二报导，继约谈国内三大比特币交易平台负责人后，监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易安全。在近期比特币行情剧烈调整时，部分交易平台无法登录，导致投资者蒙受较大损失，监管部门已注意到这些状况。
报导并援引投资者指出，比特币行情火爆导致交易量大增不是突发事件，由此导致的交易系统超载并崩溃不能算是“难以预见的不可抗力”。交易平台应该防患于未然，不仅要确保在日常情况下交易可正常进行，而且也要保障交易量在超过日常水平的情况下交易仍能正常进行。
“即使设立了第三方托管平台，比特币交易监管也不能一劳永逸，”报导引述比特币资深投资者、全球股指量化交易平台未来证券的CTO田甲表示，很多技术问题都会威胁投资者利益，包括交易平台遭到攻击导致交易系统崩溃、黑客盗取投资者的个人信息等。
他并指出，比特币交易平台如果技术能力不过关，即便主观上不作恶，客观上也会成为“恶人”，建立交易平台的技术标准是当务之急。”
由于缺乏监管，比特币交易处于“野蛮生长”状态，乱象丛生。作为国内三大交易平台，火币网、币行（Ok-Coin）和比特币中国都没有第三方机构托管。一旦比特币平台跑路，投资者将措手不及。
比特币上周三一度攀至三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元；但上周四即暴跌至885.41美元，跌幅逾20%。
中国央行上海总部上周五称，针对近期比特币价格异常波动，已与上海金融办联合相关监管部门约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，提示可能存在的风险，敦促其开展自查并进行相应清理整顿，以防范风险，维护金融稳定。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。