比特币兑美元周五跌幅最高达12% 此前中国央行发布警告

路透伦敦1月6日 - 比特币兑美元周五跌幅一度高达12%，料创下两年来最大两日跌幅。此前中国央行呼吁投资者应理性投资虚拟货币。

截至周三，比特币在两周内大涨逾40%，周三更攀抵三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元。

但在人民币周四飙涨之际，比特币一度暴跌达20%。最近几个月来，两者走势始终呈现逆相关关系。

比特币周五持续下探，在中国央行发布警告后跌势加速。

比特币最低跌至871美元，较周三高位下跌近25%。随后回升，但仍创出2015年1月以来的最大两日跌幅。

中国央行上海总部周五称，针对近期比特别价格异常波动，已与上海金融办联合相关监管部门约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，提示可能存在的风险，敦促其开展自查并进行相应清理整顿，以防范风险，维护金融稳定。

“中国当局的意思是：我们正在关注，”数字货币数据分析网站Cryptocompare的执行长Charles Hayter表示，“比特币市场的规模相对较小，但比特币-人民币的一天交易量已经达到100亿美元。”

“中国政府这番言辞的完整意思不是100%清晰，但对交易进行限制和监管，可能影响交易量及其价格。”

Hayter表示，据他的分析，人民币与比特币之间的交易量过去六个月约占市场的98%。他说，因为在中国的交易所交易无需费用，所以更加容易进入和退出，这也导致了较高的交易量。(完)