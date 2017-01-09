比特币兑美元周五跌幅最高达12% 此前中国央行发布警告

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦1月6日 - 比特币兑美元周五跌幅一度高达12%，料创下两年来最大两日跌幅。此前中国央行呼吁投资者应理性投资虚拟货币。
截至周三，比特币在两周内大涨逾40%，周三更攀抵三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元。
但在人民币周四飙涨之际，比特币一度暴跌达20%。最近几个月来，两者走势始终呈现逆相关关系。
比特币周五持续下探，在中国央行发布警告后跌势加速。
比特币最低跌至871美元，较周三高位下跌近25%。随后回升，但仍创出2015年1月以来的最大两日跌幅。
中国央行上海总部周五称，针对近期比特别价格异常波动，已与上海金融办联合相关监管部门约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，提示可能存在的风险，敦促其开展自查并进行相应清理整顿，以防范风险，维护金融稳定。
“中国当局的意思是：我们正在关注，”数字货币数据分析网站Cryptocompare的执行长Charles Hayter表示，“比特币市场的规模相对较小，但比特币-人民币的一天交易量已经达到100亿美元。”
“中国政府这番言辞的完整意思不是100%清晰，但对交易进行限制和监管，可能影响交易量及其价格。”
Hayter表示，据他的分析，人民币与比特币之间的交易量过去六个月约占市场的98%。他说，因为在中国的交易所交易无需费用，所以更加容易进入和退出，这也导致了较高的交易量。(完)
(编译/审校 龚芳/张涛/王兴亚)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。