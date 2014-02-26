背景资料：比特币定义及其原理

2014年1月7日，在柏林拍摄的仿制比特币。 REUTERS/Pawel Kopczynski

路透旧金山2月25日 - 曾是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周二突然停止交易，动摇投资者对该数字货币的信心。比特币正因为合法性问题陷入困境。

**比特币为何物？**

比特币是一种独立于传统银行的电子货币，于2009年开始流通，已经成为若干新兴数字货币中的佼佼者。

这种虚拟货币建立在一个解决复杂数学问题的计算机网络基础上，在这个过程中验证并永久记录下每一笔比特币交易的细节。

传统货币由央行决定发行数额，以实现控制通胀等目的。与此不同的是，比特币的供应不存在中央权威机构管理。如同其他大宗商品和货币一样，比特币的价值取决于人们对它的信心。

**比特币的波动有多大？**

随着越来越多人知道比特币的存在，加上投机客也跳进这个高度波动的市场，线上交易平台Bitstamp的比特币报价，从约一年前的30美元，到去年12月时已涨至逾1,100美元。但监管当局益发给予关注，而且投资人担心比特币沦为诈骗工具的风险可能比以前设想的更大，推动比特币价格稳步下跌，周二约报530美元。

让问题更趋复杂的是，比特币价格在各交易平台的差距很大。

**我可以在哪里使用比特币？**

比特币拥护者坚称，有朝一日比特币肯定会广泛流通，用于进行线上采购或其他电子交易。Overstock.com等一些线上零售商及小型店面为主的部分实体商店，已经接受比特币，但其流通面并不大。

批评人士说，比特币价格波动太大，导致其很难广受采纳；他们还警告称其缺乏监管，甚至可能被拿来购买毒品或进行不法交易。

**如何储存、交易和使用比特币？**

比特币保存在虚拟钱包中，配有唯一的密钥。进行交易时，比特币通过加密过程，从一个钱包发送到与另一钱包相关的唯一密钥；这个过程由整个比特币网络的计算机进行验证。

比特币钱包可以离线存储，也可以存在Bitstamp和BTC-E之类的在线交易平台。

**比特币是怎么创造出来的？**

比特币体系旨在奖励进行交易验证这个重要任务的计算机，它们会在所谓比特币挖矿的过程中随机获得新的比特币。

比特币价值增长已经催生了一个高性能计算机和芯片市场，它们专门用于比特币所需的加密运算。

根据Blockchain.info数据，自从比特币开始流通以来，已经有大约1,240万比特币诞生，按照当前价格计算的总价值为62亿美元。

**Mt. Gox怎么了？**

发现“异常活动”后，这家位于东京的交易平台本月稍早暂停提取，并于周二突然关闭。一份在网络上流传的文件显示，由于遭遇“交易可塑性相关盗窃行为”，Mt. Gox丢失了超过74.4万个比特币，这份文件据称是Mt. Gox的危机计划，尚未经证实。

Mt. Gox最开始是个卡片交易网站，随后成为比特币交易平台。

**比特币未来会如何？**

比特币的批评人士表示，Mt.Gox的明显失败证明，不受监管的货币远远没有做好被广泛使用的准备。这些人士还称，其他比特币交易平台遭到黑客攻击。

但比特币支持者指出，现在还是虚拟货币发展的最初阶段，而且新的比特币交易平台和其他推广比特币的初创公司，受到经验丰富的风险资本家和金融专家的监督。

很多比特币的拥趸仍希望，创造一个免受政府干预或控制的数字货币系统。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪/杜明霞；审校 徐文焰)

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