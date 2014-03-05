比特币银行Flexcoin遭窃后停止营业

路透3月4日 - 比特币银行Flexcoin周二表示，该银行将停止营业。此前黑客攻击导致其价值约60万美元的比特币失窃。

Flexcoin在其网站发布的消息中称，在线储存的全部896枚比特币均在周日遭窃。

“由于Flexcoin没有资源、资产或其他途径来从这次损失中恢复，我们将立即停止营业，”该银行称。

Flexcoin正与执法机构合作，追查黑客攻击的来源，并表示将向用户返还离线存储(或“冷存储”)的比特币。该银行总部设在加拿大阿尔伯塔省。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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