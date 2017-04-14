独家：比特币“创始人”的相关公司被出售给私募股权公司

路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。

这笔交易使莱特重新处于聚光灯下。这位现年46岁的电脑科学家是比特币方面最具争议的人物。他希望继续对这项技术的未来发挥重要作用，并告诉路透他的目标是要将比特币打造成为一个没有主宰、不受统治的全球性体系。

“我们将推动比特币的发展壮大，使之成为展望中的那种情形，”他说，“我所做的一切是要帮助扩大比特币的使用，我希望链上至少有10亿人日常使用比特币。我们有资金，人力和技术去做这件事。”

根据周四的新闻稿，总部位于马耳他的High Tech Private Equity Fund SICAV plc买下了nChain Holdings，“区块链核心研发的全球龙头”。该公司没有说明交易金额，也没有提到莱特。

路透之前指出nChain是莱特借以为上百项比特币和区块链相关技术申请专利的工具。该公司之前名为EITC Holdings。

根据英国相关记录，目标公司已以EITC和nChain名义申请了80多项比特币和区块链相关专利。

一名知情人士称，已有3亿美元资金投给nChain，但不清楚是在哪个时间段。

马耳他的这家基金公司没有回复请求置评的邮件。(完)