比特币交易所Bitfinex称遭黑客入侵 暂停交易

路透纽约8月2日 - 总部位于香港的数字货币交易所Bitfinex周二晚间在其网站发布公告称，由于发现遭黑客入侵，已暂停该交易所的交易。

Bitfinex是交易比特币、ether和莱特币(litecoin)等数字货币的最大交易所之一。该交易所在欧洲和美国均设有办公室，以美元/比特币货币平台的深厚流动性，而闻名数字货币领域。

Bitfinex称，已暂停该交易所的数据货币存入提领活动。

“我们正在调查这起入侵事件，以确定情况，但我们知道有些用户的比特币被盗，”该公司说。

“我们正在进行调查，以确定哪些用户受到安全漏洞影响。在我们开展初步调查并保护交易环境之际，bitfinex.com将暂时关闭，换成维修网页。”

该公司称，已向执法部门通报了盗窃一事。该公司还说，尚未确定客户账户失窃数字货币的价值。

Bitfinex还说，在公司检查个别客户的损失情况时，或许会对受到上述安全漏洞影响的未平仓保证金交易部位、相关融资或抵押品进行结算。

该公司称，结算将以8月2日1800GMT市价为准。(完)