比特币交易所Bitfinex称遭黑客入侵 暂停交易

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透纽约8月2日 - 总部位于香港的数字货币交易所Bitfinex周二晚间在其网站发布公告称，由于发现遭黑客入侵，已暂停该交易所的交易。
Bitfinex是交易比特币、ether和莱特币(litecoin)等数字货币的最大交易所之一。该交易所在欧洲和美国均设有办公室，以美元/比特币货币平台的深厚流动性，而闻名数字货币领域。
Bitfinex称，已暂停该交易所的数据货币存入提领活动。
“我们正在调查这起入侵事件，以确定情况，但我们知道有些用户的比特币被盗，”该公司说。
“我们正在进行调查，以确定哪些用户受到安全漏洞影响。在我们开展初步调查并保护交易环境之际，bitfinex.com将暂时关闭，换成维修网页。”
该公司称，已向执法部门通报了盗窃一事。该公司还说，尚未确定客户账户失窃数字货币的价值。
Bitfinex还说，在公司检查个别客户的损失情况时，或许会对受到上述安全漏洞影响的未平仓保证金交易部位、相关融资或抵押品进行结算。
该公司称，结算将以8月2日1800GMT市价为准。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。