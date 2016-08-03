香港比特币交易所Bitfinex遭黑客盗窃 损失约7,200万美元（更新版）

图为全球第一家比特币零售实体店2014年在香港开业时的比特币标志。 REUTERS/Bobby Yip/File Photo

(新增细节、背景及引语)

路透香港8月3日 - 近12万单位的比特币从香港比特币交易所Bitfinex遭窃取，价值约7,200万美元，创下同类交易平台的第二大入侵失窃事件。

Bitfinex是比特币最大交易所之一，以美元/比特币货币平台的深厚流动性而闻名数字货币领域。

Bitfinex社群及产品发展总监Zane Tackett周三向路透表示，有119,756个比特币从用户帐户中被盗走，Bitfinex尚未决定如何处理客户的损失。

失窃消息传出后，比特币下挫逾23%。周三时在BitStamp平台上涨1%，至545.20美元。

失窃的比特币数据相当于全部流通量的0.75%。

“它是最大的美元交易所，所以在中国以外，这是每个人都会开设帐户的交易所，”新加坡一名比特币专家Antony Lewis指出。“它的流动性很强，大家可以用保证金交易，日交易量很大。”

尚不清楚这起失窃事件是否内贼所为，以及黑客是否能够从外部入侵系统。

Bitfinex遭到攻击的情况，类似另一家比特币交易所MtGox的情况，但MtGox的灾情更严重，估计客户有价值6.5亿美元的比特币遭黑客窃取，MtGox在2014年年初被迫声请破产。(完)