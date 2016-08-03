香港比特币交易所Bitfinex遭黑客盗窃 损失约7,200万美元（更新版）

现代汽车将美国投资计划提高50%至31亿美元
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
(新增细节、背景及引语)
路透香港8月3日 - 近12万单位的比特币从香港比特币交易所Bitfinex遭窃取，价值约7,200万美元，创下同类交易平台的第二大入侵失窃事件。
Bitfinex是比特币最大交易所之一，以美元/比特币货币平台的深厚流动性而闻名数字货币领域。
Bitfinex社群及产品发展总监Zane Tackett周三向路透表示，有119,756个比特币从用户帐户中被盗走，Bitfinex尚未决定如何处理客户的损失。
失窃消息传出后，比特币下挫逾23%。周三时在BitStamp平台上涨1%，至545.20美元。
失窃的比特币数据相当于全部流通量的0.75%。
“它是最大的美元交易所，所以在中国以外，这是每个人都会开设帐户的交易所，”新加坡一名比特币专家Antony Lewis指出。“它的流动性很强，大家可以用保证金交易，日交易量很大。”
尚不清楚这起失窃事件是否内贼所为，以及黑客是否能够从外部入侵系统。
Bitfinex遭到攻击的情况，类似另一家比特币交易所MtGox的情况，但MtGox的灾情更严重，估计客户有价值6.5亿美元的比特币遭黑客窃取，MtGox在2014年年初被迫声请破产。(完)
(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
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