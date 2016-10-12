比特币兑美元触及10周高位 得益于人民币贬值忧虑

路透伦敦10月11日 - 基于网络的虚拟货币比特币兑美元周二跳涨至10周高点，对人民币进一步贬值的担忧推升来自中国的需求。

人民币兑美元周二触及六年低点6.72元，之前中国央行公布的中间价下跌，令市场预期央行可能容许人民币继续贬值。

人民币在7月中旬破位走贬时，曾有国营中资银行在6.70水准护盘，但本周迄今尚未见到大量人民币买盘，让人愈发怀疑，中国是否允许该货币继续下探。一些重大政治事件在前，人民币汇率在今年夏季很多时间都保持稳定。

比特币是一种基于网络的“加密货币”，可将资金在全球匿名快移动而无需中央主管机关。这使其相当吸引希望规避资本控管的投资者。

根据行业网站Coindesk，约95%的比特币交易是通过中国的交易所，因此中国对比特币需求增加，通常会具有特别重要的影响。

“中国央行决定不插手维稳人民币，意味着交易员会感到不安。比特币是没有办法的办法。”数字货币网站Cryptocompare创办人Charles Hayter说。

比特币兑美元在Bitstamp交易所跳升逾3%至637.21美元，为7月底以来最高水准。(完)