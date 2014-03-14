比特币为何受网络犯罪分子青睐？

撰稿 Jeremy Wagstaff 编译 张明钧/李春喜/石冠兰

路透新加坡3月14日 -从比特币自2009年推出以来，犯罪份子可能已经赚取价值多达5亿美元的比特币，若事实证明他们真的把Mt.Gox给搬空了，那么这个金额还要多上一倍。

安全专家指出，比特币对网路罪犯产生吸引力的原因，在于比特币价值飞涨、比实体货币更容易偷窃、以及更容易与其他犯罪份子交易。但这些专家也指出，比特币将能够安度这场灾难。

“这只是成长过程中的必经的痛楚，”Dell SecureWorks安全研究员KeithJarvis表示。“比特币的规模够大，背后也有足够的动能可以安度这次Mt. Gox事件所造成的相关损害及其他事件。”

设于东京的比特币交易所Mt. Gox于上月诉请破产，此前该公司称约有85万个比特币沦入黑客(骇客)之手，Mt.Gox破产绝对是这个虚拟货币的最大危机。

但根据路透从专业的比特币网站及网路论坛所蒐集到的资料显示，在Mt.Gox倒闭之前，已经有超过73万个比特币遭窃、遭黑、用于支付网路绑架赎金以及其他明显的犯罪活动。这个数字大约是比特比总量的6%，这还不包括可能数十件、甚至可能数百件的未通报个人案例，这些人的比特币是在他们自己的电脑或网路交易所上，遭骇客夺取。

确实，没有办法知道谁拿了那些遗失的比特币，也无从得知这些比特币是否以更低的价格换取实体货币。当然若犯罪份子之间彼此偷窃比特币，或这些比特币拿到市场上流通后又再遭窃，则丢失的比特币数字恐有重复计算之虞。

然而毫无疑问的是，比特币已经吸引到网路犯罪者，将之视为一种货币及值得偷窃的资产。

**警惕恶意软件**

根据网络安全公司Dell SecureWorks的Pat Litke和JoeStewart所做的研究，去年当比特币价格飙升至1,000美元以上时，偷窃比特币的恶意软件的数量也在增加。目前的140种恶意软件中，超过100种是在过去一年出现。

Stewart说，编写这类病毒软件很容易。“比特币钱包的存储并不复杂。病毒软件也非常容易编写。”

确实，偷窃网络钱包，并不是犯罪分子头一次对比特币下手。最初，他们主要通过掌控感染病毒的计算机网络--也就是僵尸网络，来自行产生比特币。

比特币产生于“挖矿”的过程，这需要利用计算机资源进行数以百万计的计算。加州大学圣迭戈分校的研究人员KirillLevchenko表示，犯罪分子给僵尸网络加入病毒软件，把感染的电脑变成比特币挖矿机。

这引发了对于比特币注定要衰亡的预测--犯罪分子通过僵尸网络，主宰挖矿活动，使整个比特币系统崩溃。但由于比特币越来越难以“挖掘”(依据运算法则，挖矿的人越多，比特币的生产过程就会放缓)，这个方法证明没有太多利益可图。

加州大学圣迭戈分校的另一位研究人员DannyHuang称，在2012-13年期间，犯罪份子赚取了至少4,500个比特币，与比特币的总产量相比仍相对较小。他说，“现在挖比特币的僵尸网络不多了。”

不过，犯罪分子已经转向从钱包或交易所偷窃，后者的利润更大。

根据学者Tyler Moore和NicholasChristin去年整理的数据，追踪的40家比特币交易所中有18家已经关闭，很多情况下客户的账户被清空，不过他们指出这并非全是因为犯罪行为。根据公开的报导，在那之后，有超过12家交易所被黑客侵入。

**窃贼货币**

网络不法分子还利用比特币交易可以不需任何第三方的便利特性，作为犯罪份子之间换取服务的一种支付方式。

“比特币让他们省事很多，因为他们可以更不需要彼此信任。即便完全陌生的人也可以合作，”斯洛伐克比特币安全专家JurajBednar称。

但是尽管比特币有它的优点，然而对于那些不法份子来说也并非完美工具。

比如，勒索软件。DellSecureworks的Jarvis指出，加密用户资料，然后要求付款来得到解密钥匙的病毒，已经发展得越来越复杂。

最为成功的当推CryptoLocker，Jarvis认为这个恶意软件是由一组讲俄语的团队运作，他们也在背后操控GameoverZeus僵尸网络，瞄准金融网站下手。

比特币通常是CryptoLocker提供被害人支付赎款的一个选项。Bednar称，它的好处在于不需要任何第三方就能进行交易。

但这也存在问题。其一，会感染病毒的用户，电脑功力不太可能会足以熟悉比特币。此外，随着比特币价值的攀升，对受害者而言，比特币变成愈来愈贵的付款选择，因而迫使犯罪分子降低比特币勒索金额，以符合当时汇率。

**追踪交易**

再来则是比特币透明度的问题。所有的交易都是一目了然的，虽然只是一堆数码及字母的组合，但理论上来说，可以追查到个人身份，以及这枚比特币整个交易历史。

以意大利电脑工程师MicheleSpagnuolo为例，他就能够追踪CryptoLocker的一组赎金付款号码。相关的利益令人咋舌：他及PolitecnicodiMilano的学者推测，去年底时可能与CryptoLocker活动有关的比特币数量达6,757个，当时价值约600万美元。他说这个估计数字可能还是过于保守。

但EMC CorpEMC.N旗下网路安全部门RSA的DanielCohen表示，这类付款活动可以回溯历程的事实，对网路罪犯而言是一警讯，尽管现在已经有线上服务，可以对这些比特币进行“洗钱”操作，以隐藏来源。他说，“当然会有比特币洗钱服务，但如果我把一个电子钱包和一身份连结，就可以看到每一个动作。”

讽刺的是，部分犯罪份子成功偷窃比特币，反而让比特币在犯罪圈的吸引力下滑。RSA的Cohen表示，他手下监视犯罪论坛的小组，已经注意到近期罪犯们认为比特币具有“剧烈波动、可被没收、及不安全”等特性。

**需提出解决之道**

这不意味着比特币已经摆脱麻烦。

尽管比特币背后的种种基础协定已经证明其实用性，但最脆弱的环节是在涵盖网路荷包的软件，不论是交易所或个人用户电脑。

“交易所遭到攻击，本身并不代表比特币有任何特别缺陷，反而是在暴露出交易所内部的弱点，”英特尔(INTC.O)旗下网路安全公司McAfee的Raj Samani表示。

Dell Secureworks的Stewart表示，这类漏洞已经获得解决，他所指的是以硬件钱包取代软件荷包等创新发明。

不过现下比特币用户仍是一个容易受到攻击的目标。

这从Mt. Gox的服务器(伺服器)及其母公司博客于本周遭黑客攻破便可见一斑，这些黑客在博客上传一些档案，佯装是Mt.Gox自2011年以来的比特币交易纪录。

在这些档案之中隐藏着偷窃比特币的病毒，若不多加注意又会意外受害。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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