《独家新闻》比特币交易平台itBit在纽约申请银行执照

路透纽约4月23日 - 据纽约州银行业监管当局称，比特币交易平台itBit已在纽约申请银行执照。

知情人士对路透称，执照或在未来几周发放。这可能使itBit成为美国首家以银行身份接受监管的比特币公司。

申请银行执照是itBit向不同金融服务领域扩张、打造值得信任的企业形象计划的一部分。itBit目前的运营模式是比特币交易平台。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)