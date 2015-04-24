《独家新闻》比特币交易平台itBit在纽约申请银行执照

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约4月23日 - 据纽约州银行业监管当局称，比特币交易平台itBit已在纽约申请银行执照。
知情人士对路透称，执照或在未来几周发放。这可能使itBit成为美国首家以银行身份接受监管的比特币公司。
申请银行执照是itBit向不同金融服务领域扩张、打造值得信任的企业形象计划的一部分。itBit目前的运营模式是比特币交易平台。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。