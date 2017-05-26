比特币受日韩散户投资者热捧 价格创历史新高

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月26日 - 分析师和市场参与者周五表示，日本和韩国买盘推动比特币价格本周升至历史新高，该数字货币价值已较年初翻了一倍。
比特币价格周四创下2,760.10美元的历史新高，疯狂的买盘导致Coinbase网站瘫痪，Coinbase是一家全球比特币公司，消费者可在该平台上买卖比特币。比特币价格之后回落至2,632.74美元。
日本和韩国在全球最大的比特币市场之列，根据CryptoCompare.com的数据，日本和韩国市场的比特币价格比全球平均价格高出300多美元。
分析师称，这一涨势似乎是由来自规模较小的散户投资者所推动，说明比特币越来越被一般投资大众当做一种十分类似黄金的替代资产类别。
“有人在很短时间内就大赚了一笔，吸引了更多媒体关注。然后，甚至那些不懂虚拟货币的人也进来了，认为这可能是一种短期赚大钱的途径，”韩国加密货币服务公司Coinone高管Kim Jin-hyeong表示。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。