比特币交易平台Mt. Gox在美国申请破产保护

OPEC秘书长称OPEC及该组织之外产油国都致力于恢复市场稳定
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透3月10日 - 曾经是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周日晚在达拉斯申请美国破产保护，此举可暂时停止美国向其采取法律行动。
Mt. Gox称，若不申请美国破产保护，将要为芝加哥联邦法院集体诉讼的官司辩护付出庞大的资金。
Mt. Gox于2月底在日本申请破产，之前公布称可能已丢失客户的75万比特币。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。
路透东京4月19日 - 日本朝日新闻周三表示，日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行，正考虑与美国芯片厂商博通(Broadcom)联合出价竞购东芝旗下半导体业务，此举将让博通一跃在该业务竞购中领先对手。