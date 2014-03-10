比特币交易平台Mt. Gox在美国申请破产保护

路透3月10日 - 曾经是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周日晚在达拉斯申请美国破产保护，此举可暂时停止美国向其采取法律行动。

Mt. Gox称，若不申请美国破产保护，将要为芝加哥联邦法院集体诉讼的官司辩护付出庞大的资金。

Mt. Gox于2月底在日本申请破产，之前公布称可能已丢失客户的75万比特币。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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